شهيرة تهنئ نجلها بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز: موفقين بإذن الله

حرصت الفنانة شهيرة على تهنئة ابنها السيناريست عمرو محمود ياسين بالتعاون مجددا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي يشاركان من خلاله في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025.

شهيرة تهنئ ابنها بالعمل مجددا مع ياسمين عبد العزيز

هنأت الفنانة شهيرة نجلها من خلال منشور عبر موقع فيس بوك «ألف مبروك ابني حبيبي الكاتب المختلف ذو المذاق الخاص أوي، والقريب منا أوي في كل أفكارك وحواراتك، الكاتب الذي يحترم عقولنا والحريص على سلامتها فنخرج من العمل بالمتعة والفكرة التي تعطينا نورا في العقل والقلب».

واستكملت شهيرة «قد تكون شهادتي مجروحة، ولكن أري أن هذا هو حقه أما ياسمين فهي أهم نجمة في مصر لا شك عندما تلتقي ياسمين وعمرو دائما بيكون النجاح مختلف أوووي موفقين يارب بإذن الله».

يذكر أن السيناريست عمرو محمود ياسين وسبق وتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في أكثر من عمل درامي كان من بينها مسلسل اللي ملوش كبير، وونحب تاني ليه.