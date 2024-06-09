«الداخلية» تنظم الملتقى الخامس لشباب المناطق الحضارية الجديدة (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية، الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة على أرض محافظة السويس، تحت مبادرة «كلنا واحد.. جيل جديد» برعاية رئيس الجمهورية، لمشاهدة معالم المحافظة والمشروعات القومية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب.

مبادرة جيل جديد

وتهدف مبادرة جيل جديد إلى بناء أجيال جديد من قاطني المناطق الحضرية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات وثراء معالمها وتاريخها، والتي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباهي بها، واستضافة السويس الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وتعد السويس إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد المواني ووجود الصناعات البترولية.

وحققت المبادرة نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفها بمعالم وإنجازات الوطن، وهذا من دور وزارة الداخلية الفاعل وإنجازات الوطن، والتي تأتي استمرارًا لدور وزارة الداخلية الفاعل وتعميق الانتماء الوطني لدى الشباب في المحافظة.

وجرى اصطحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الشهداء، والانطلاق بعدها لممشى أهل السويس بطبيعته الساحرة، كأحد المقاصد لأهل المدينة، وأنشأتها الدولة حديثًا في إطار تطويرها، واستمتع الشباب بزيارة كورنيش السويس والتعرف على إحدى النقاط لعبور القوات المسلحة المصرية والتي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط برليف.