بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

استقبل اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس بعثة الحج وضباط ومسؤولي بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية المصرية، آخر فوج من حجاج القرعة بعد وصوله إلى مطار المدينة المنورة، وذلك في إطار اهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ.

التسهيلات والتيسيرات والمساعدات للحجاج

وأوضحت «الداخلية»، في بيان، أنه جرى تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات والمساعدات خاصةً كبار السن تنسيقاً ومسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية، وإنهاء كافة الإجراءات وتم توزيع الورود والهدايا عليهم.

توفير سيارات مجهزة لنقل الحجاج

وأشارت الوزارة إلى توفير سيارات مجهزة لنقل الحجاج كبار السن من أمام بوابة المطار، وحتى الحافلات التي تم اختيارها بعناية، مع تقديم خدمة نقل حقائب الحجاج لتوفير مشقة نقلها.

ويواصل مسؤولي البعثة المصرية تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج وصولا إلى فنادق الإقامة، حيث كان في استقبالهم عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية، وتنظيم حفلات استقبال لهم بالفنادق في أجواء روحانية تمهيدًا لأداء مناسك الحج.

وكشفت «الداخلية» أنه جرى اختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوي، وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات المختلفة في أوقاتها بسهولة ويسر، كما جرى التنسيق مع السلطات السعودية لتيسير زيارة الروضة الشريفة، وتم تقسيم الحجاج في مجموعات لدخول الروضة الشريفة، ما يضمن دخول جميع الحجاج دون عناء.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتيسيرات وكافة الجهود التي تبذلها بعثة وزارة الداخلية المصرية على مدار الساعة لتوجيههم، والإجابة على كافة استفساراتهم، مقدمين الشكر والتقدير لهم على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.