«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» وتوجه قافلة إنسانية إلى البحيرة

تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

ووجّه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، قوافل طبية وإنسانية إلى عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة البحيرة، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بالقطاعات كافة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.