بشرى سارة للموظفين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بشأن خدمات التأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشرى سارة للمواطنين الذين يتعاملون مع الهيئة من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمعاشات، والمُستفيدين منها في الخدمات التي تُقدم لهم.

توفير كل الخدمات من داخل البنك

ووفقًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للتأمينات، اليوم وبنك مصر، فإنه يُمكن لجميع لأشخاص الذين يتعاملون مع الهيئة الحصول على الخدمات البنكية داخل مكاتب التأمينات، بدلًا من بحث المواطن على ماكينات فوري أو غيرها من منافذ الصرف.

إبلاغ موظف الاستعلامات بالخدمة

وشرحت مصادر في التأمينات الاجتماعية، أن ذلك يحدث من خلال توجه المواطن لأقرب مكتب تابع للهيئة، وإبلاغ موظف الاستعلامات بالخدمة التي يحتاجها، فيما يتم تحديد الوسيلة التي يقوم بالسداد بها، إما عن طريق المحافظ الإلكترونية أو البطاقة الائتمانية.

وأضافت المصادر، أنه بعد ذلك يمرر العميل البطاقة الخاصة به، ويمسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE للمحافظ الإلكترونية، ويتم السداد بشكل إلكتروني سهل.