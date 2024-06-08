كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟

في كثير من الأحيان، يتعرض العاملون وتحديدا في القطاع الخاص إلى الكثير من المواقف التي تؤدي في النهاية إلى إنهاء الخدمة الخاصة بهم قبل إتمام سنوات الاشتراك بالتأمينات؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطابق شروط حصولهم على معاش شهري.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المشتركين في التأمينات فرصة حصولهم على تعويض مالي، حال إنهاء الخدمة الخاصة بهم دون توافر شروط صرف معاش شهري، ونوضح لكم خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالحصول على تعويض مالي عند إنهاء الخدمة دون تطابق الشروط، وفق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

ما المقصود بتعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمين الاجتماعي؟

يجرى منح تعويض الدفعة الواحدة للمشتركين في التأمين الاجتماعي حال انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، إذ يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويتم احتساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل عام من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة 22 من هذا القانون مضروبًا في 12.

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

2- هجرة المؤمن عليه.

3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا.

7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه، ويتم توزيعها بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أُديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش تصرف للورثة الشرعيين.