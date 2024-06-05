ما الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من «التأمينات»؟

في كثير من الأحيان يطرأ العديد من الظروف على حياة المواطنين، التي تجعلهم في حاجة إلى الحصول على تعويضات مالية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الناتجة عن الظروف الجديدة التي يتعرضون لها، ما يجعل وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على توفير حقوق إضافية للمواطنين يمكن الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية.

ويحصل المواطنون على تلك الحقوق الإضافية في عدد من الحالات المختلفة، حرصا على مساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير ما هي الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من التضامن الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

ما هي الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها من التأمينات؟

هي حقوق إضافية للمشتركين في التأمينات الاجتماعية، يمكن الحصول عليها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148، ويستحق المواطنون مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا.

- إذا تم ثبوت العجز الكامل ووقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر.

- في جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويتم مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

- ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.