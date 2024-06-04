متى يمكن للعاملين بالخارج الاشتراك في التأمينات؟.. «التضامن» توضح

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الشباب إلى البحث عن فرص عمل في الخارج، وبمجرد إيجاد وظيفة مناسبة ويتمكن من السفر، يبدأ في تأمين مستقبله، سواء كان ذلك بتوفير الأموال أو بالبحث عن طريقة تمكنه من الحصول على معاش شهري عند الوصول لسن المعاش، ويعد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية هو الحل الأمثل بالنسبة لهم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة كل التفاصيل الخاصة باشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرصة اشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية، ونوضح من خلال هذا التقرير متى يمكن للمصريين العامليم بالخارج الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟ وفق الموقع الريمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

متى يمكن للمصريين العاملين بالخارج الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2- العاملون لحساب أنفسهم.

3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البندين السابقين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

5- العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا يسري في شأنهم قانون العمل.

الشروط المطلوبة لاشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية

ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية، الآتي:

- لا بد من التقدم بطلب للاشتراك وفقًا لأحكام القانون.

- يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما.