محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال تطوير ميدان المرور في بيلا يوليو المقبل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بدء أعمال تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، بدايةً من شهر يوليو المقبل، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

مشروع تطوير وتخطيط ميدان المرور بمدينة بيلا

أوضح المحافظ، أنّه سيجري الاستفادة من أعمال تطوير ميدان المرور، خاصةً التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان، مشيرا إلى أنّ مشروع تطوير وتخطيط ميدان المرور بمدينة بيلا، يُعد استكمالاً لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنّ الأعمال تأتي في إطار مشروع تطوير ميادين مراكز ومدن المحافظة، التي يجري تنفيذها طبقا للجدول الزمني المُعد للانتهاء منها، تمهيدا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

بدء أعمال رصف القطاع الأول لطريق «الجرايدة - بيلا»

أضاف المحافظ، أنّ التطوير يشمل تطوير كل الشوارع المحيطة بميدان المرور، لافتا إلى أنّه جرى البدء فعليا في أعمال رصف القطاع الأول لطريق «الجرايدة - بيلا»، بطول 8.5 كيلو، بداية من قرية الجرايدة، مرورا بشارع بورسعيد وصولاً إلى كوبري المؤسسة بمدينة بيلا.