بدء مشروع تطوير ميدان المرور في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال «ساطور»، إنّه سيتم الاستفادة من أعمال تطوير ميدان المرور خاصةً التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان، مشيراً إلى أنّ مشروع تطوير وتخطيط ميدان المرور بمدينة بيلا يُعد استكمالاً لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا

وأوضح «ساطور»، أنّ مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، يأتي بالتزامن مع أعمال رصف طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات»، مؤكدًا أنّه تم البدء في أعمال التكسير وفرد السن بامتداد الطريق بمنطقة شارع بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطوير كافة الشوارع المحيطة بالميدان

وأضاف «ساطور»، أنّ التطوير يشمل تطوير كافة الشوارع المحيطة بالميدان، لافتاً إلى أنه تم البدء في أعمال رصف القطاع الأول لطريق «الجرايدة - بيلا» بطول 8.5 كيلو بدايةً من قرية الجرايدة ومروراً بشارع بورسعيد وصولاً إلى كوبري المؤسسة بمدينة بيلا.

البدء في أعمال رصف وتوسعة الطريق

تجدر الإشارة إلى أنّه تم البدء في أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، البالغ طوله 19 كيلومترا، بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.