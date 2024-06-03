دعم منظومة النظافة في مركز بيلا بمكنسة أتربة إلكترونية (صور)

شهد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استلام مكنسة أتربة حديثة تعمل بالنظام الميكانيكي والتحكم الإلكتروني، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها، وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمراكز ومدن المحافظة.

النهوض بقطاع النظافة بمراكز ومدن المحافظة

وكلّف «غالي»، بالصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لمكنسة الأتربة الحديثة، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدة بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدة وغيرها من المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكداً أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يعمل جاهداً على النهوض بقطاع النظافة بمراكز ومدن المحافظة، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأشار «غالي»، إلى أنّ منظومة النظافة ببيلا تشهد طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية، في إطار تحسين مستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الشوارع والميادين، مشدداً على ضرورة الصيانة المستمرة لكل المعدات للحفاظ على كفاءتها وسلامتها من أي أعطال أو نسبة تهالك، مع وضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بيلا.

استمرار حملات النظافة والتجميل ببيلا

وعلى الجانب الآخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، للحفاظ على البيئة من التلوث، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز والمدينة.

كما شنّت الوحدات المحلية لمركز بيلا، عدة حملات للنظافة تحت إشراف رؤساء القرى، لرفع المخلفات والأتربة من نقاط التجميع، ومنع تراكمات القمامة بالشوارع، فضلاً عن استكمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ببعض القرى.