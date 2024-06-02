محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة مرور بيلا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة بمدينة بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

إنشاء وحدة مرور بيلا على مساحة 8400 متر

وأوضح المحافظ، أنّه يتم إنشاء وحدة مرور بيلا على مساحة 8400 متر بتكلفة 38 مليون جنيه، على أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حيث جرى تسليم الموقع لبدء الأعمال والتصميمات إلى مديرية الإسكان بإشراف المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان، وتم الانتهاء من بناء طابقين، مُوجهاً ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية.

تكثيف الجولات الميدانية على مشروع وحدة مرور بيلا

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجولات الميدانية على مشروع وحدة مرور بيلا؛ لمُتابعة العمل الجاري على أرض الواقع، واكتشاف المُشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء منها وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

إنشاء وحدات مرور جديدة

وشدّد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بوحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مُنوهاً أنّ إدارات مرور كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير وإنشاء وحدات جديدة، لافتاً إلى أنّ الهدف من إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز لتخفيف العبء عن كاهل المواطن حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

ومن جانبه، أشار أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى أنّ وحدة مرور بيلا ستسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة، لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم، بجانب كافة الخدمات المرورية، توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من الذهاب إلى وحدات المرور بالمراكز الأخرى.