«الداخلية» تنظم الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالسويس

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمحافظة السويس، في ضوء مبادرة «جيل جديد» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن

أوضحت الوزارة، في بيان، أنّ ذلك يأتي استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وأضافت أن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، تضمن جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة، وفي مقدمتها زيارة النصب التذكاري، الذي يخلد ذكرى الشهداء.

تنظيم زيارة لممشى أهل السويس

وأشارت «الداخلية» إلى تنظيم زيارة لممشى أهل السويس، الذي يعد أحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة والذي أنشأته الدولة حديثًا في إطار تطوير المدينة، كما شملت الجولة زيارة لكورنيش قناة السويس، والتي تخللها مشاهدة الطلائع لإحدى النقاط، التي عبر منها الجيش المصري، ودمر خط برليف في انتصار أكتوبر العظيم، كما زاروا المتحف الأثري بالسويس.

وأكدت الوزارة أنها كانت حريصة على اصطحاب الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة، حيث تم تعريفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، فيما تضمنت فعاليات الملتقى جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية- الصينية «تيدا مصر»، وهى نموذج مشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات، بينما أجرى الشباب جولة داخل عدد من المصانع التي تجسد آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، التي تحرص عليها مصر، وذلك لتعريف الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنيعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني.

كما شملت الجولة زيارة لمنطقة مبنى مواني دبي العالمية داخل ميناء العين السخن، حيث أجرى الطلاب جولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميته الاقتصادية، والذي يمثل انعكاسًا للمناخ الجاذب للاستثمار، الذي تنعم به مصر.

على هامش الملتقى جرى تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي زاروها، وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات، وفي ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضارية الجديدة.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرار.