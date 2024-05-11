وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيا بقضايا العصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقدام عدد من الأئمة والواعظات على اقتحام المجال الثقافي العام باقتدار، هو أحد أهم مفاتيح التعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بوعي كبير ورشيد في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

حصول بعض الأئمة والواعظات على درجة الدكتوراه

ولفت وزير الأوقاف، خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، إلى أنّ حصول بعض الأئمة والواعظات على درجة الدكتوراه أو الماجستير في علم النفس أو علم الاجتماع أو أصول التربية أو الاقتصاد أو الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية وأخيرًا الآثار الإسلامية يؤكد أن هناك جيل جديد من الأئمة يتسم بسعة أفقه الثقافي ووعيه بقضايا عصره، وقدرته على التعامل معه بحكمة ووعي رشيد وانفتاح عقلاني كبير.

بروتوكولات تعاون علمي

وتابع: «من خلال بروتوكولات تعاون علمي مع أكثر من 20 جامعة مصرية لتوفير منح دراسية مجانية لعدد كبير من الأئمة والوعظات والإداريين العاملين بالأوقاف، فقد بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه 1031 إمامًا وواعظة، وبلغ عدد الحاصلين على درجة الماجستير 2420 إمامًا وواعظة، وبلغ عدد الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا 3451 إمامًا وواعظة، فضلا عن المئات ممن هم قيد الدراسات العليا أو تمهيدي الماجستير».