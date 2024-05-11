مستشار مركز الأهرام للدرسات: إسرائيل إزاء جيل جديد من المقاومة بعد انتهاء الحرب

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدرسات، إن إسرائيل بلا شك ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية، متابعًا: «لا ننسى أبدا أن هناك تحقيقًا مفتوحًا منذ عام 2021 عن طريق المدعي العام السابق، كريم خان، في الجرائم الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، منذ حرب عام 2014، وهذا التحقيق غير محدد مدة الانتهاء».

تسييس المجتمع الدولي عن العدالة الاجتماعية

وأضاف محمد، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه في ظل جرائم الحرب من المفترض أن يحجب المجتمع الدولي التسييس عن العدالة الجنائية من أجل معاقبة إسرائيل عليها، لافتًا إلى أن فكرة إسرائيل في القضاء على حماس غير مفهومة، لأن قبل حركة حماس كان هناك حركات مقاومة، وحتى بعد القضاء على حماس أو رحيلها سيكون هناك فصائل مقاومة أخرى.

وأشار إلى أن المقاومة التي ستأتي بعد حماس ربما تكون أشد بأسًا وقوة من حماس، لأن إسرائيل في وضع انتهاك شديد للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتًا إلى أن إسرائيل إزاء جيل جديد من المقاومة بعد انتهاء هذه الحرب أيًا كانت النهاية، مثل ما حدث بعد نكبة 48 وظهور حركة القوميين العرب وبداية حزب البعث.