«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا حول «انتخابات البرلمان الأوروبي» (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «قطار انتخابات البرلمان الأوروبي يصل محطته الأخيرة اليوم».

انتخابات البرلمان الأوروبي

وأوضح التقرير: ماراثون انتخابات البرلمان الأوروبي يصل محطته الأخيرة من عملية الاقتراع التي جرت في نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويواصل الناخبون في عدة دول أوروبية التصويت في اليوم الرابع والأخير من الانتخابات التي تؤرق الساسة الحاليين في القارة العجوز، وسط مخاوف من فوز أحزاب اليمين المتطرف ممن قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في برلمان التكتل.

360 مليون أوروبي يدلون بأصواتهم

وتابع: على مدار 4 أيام دعي أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، الذي يعد البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم، الهدف منه هو تمثيل مصالح مواطني دول التكتل الأوروبي، ووفقا للمؤشرات الأولية فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة قد تحتل المركز الأول في 9 دول أوروبية.

واختتم: دبلوماسيون داخل التكتل الأوروبي قالوا إن النتائج في النمسا وفرنسا وهولندا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال قد تميل نحو اليمينيين والقوميين المشككين بالأساس بالاتحاد الأوروبي، بينما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع التأييد بنسب كبيرة للأحزاب الليبرالية والاشتراكية والوسط المؤيدة لأوروبا.