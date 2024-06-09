رجل يتزوج في عمر الـ100 عام.. «القلب لسه شباب» (فيديو)

الحب لا يعرف عمرا ولا مكانا ولا زمانا، حيث تزوج أمريكي من خطيبته الأولى بعد بلوغه الـ100 عام، والتي تصغره بأربعة أعوام فقط ليقيما حفل زفاف على أحد أشهر شواطئ فرنسا وليحتل اسمه عناوين الصحف العالمية، ويستعرضه تقرير ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc».

الشعور بالونس جميل

ربما يكون الأمر غريباً بالنسبة لمجتمعاتنا بعض الشيء، ولكن حدث بالفعل، وبالرغم من أن الشعور بالونس جميل ولكن لا بد أن نلتفت إلى أنه بعد عمر عاشه وحيداً لديه القابلية لأن يتشارك الباقي من عمره ولو أيام مع شخص آخر بعد أن اعتاد وحدته، ولربما الشريك يفرض عليا اختيارات أو ذوقه في بعض الأمور، أي يصعب تخلي البعض عن جزء من خصوصيته التي عاش بها سنوات طويلة، حسبما قالته الإعلامية القديرة سناء منصور، مقدمة البرنامج، تعليقاً على هذا الخبر.

الزواج في هذا العمر يكون أحلى من باقي الزيجات

الزواج في هذا العمر يكون أحلى من باقي الزيجات في عمر صغير بكثير، بحسب الإعلامية سالي شاهين، موضحة، خلال البرنامج، أنه في سن هذا الرجل الأمريكي «الواحد بيكون عمل كل حاجة وشبعان أوي ويوم ما هايختار حد هايكون بيحبه بحق وحقيقي، فمن المستحيل حد يختار واحدة وهو في عمر الـ 100 سنة من أجل جمالها أو معارفها ولكن الدافع الأساسي الحب وفقط، ويبحث عن ونس بحق وحقيقي، وهو شعور أقوى كثيراً من أي شيء آخر، أما زيجات السن الصغيرة يكون غالبيتها الهدف منه تكوين أسرة والاستقرار، أي الزواج يكون مهمة للشخص من بين العديد من المهام والأهداف».