8 أسباب حددها قانون الأحوال الشخصية للطلاق للضرر.. أبرزها الزواج بأخرى

في بعض الأحيان تتخلل العلاقة الزوجية ببعض المشكلات، في بعض الأوقات تكون هذه الخلافات سببًا في استحالة استمرار الحياة بين الطرفين، وخاصة بعد استنفاذ جميع الحلول الودية بينهما، فبعض الأحيان تلجأ الزوجة لطلب الطلاق عن طريق القضاء بعد أن فشلت في الحصول عليه بشكل ودي، ويكون من حقها في تلك الأوقات طلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.

وخلال هذا التقرير توضح «الوطن»، ما أنواع الطلاق للضرر الذي حددها قانون الأحوال الشخصية، يحق للزوجة إقامة دعوى بسببها أمام محكمة الأسرة؟ بحسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

وقال المحامي، إن قانون الأحوال الشخصية شرع 8 أسباب للطلاق للضرر من حق الزوجة الطلاق بحكم من القضاء إذا توافرت واحدة منهم، سواء الضرر الذي وقع عليها كان ضرر نفسي أو جسدي، كالأتي:ـ

أنواع الطلاق للضرر

1ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال زواجه بأخرى.

2ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج عليها.

3ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال سجن الزوج.

4ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال هجرها.

5- طلب الطلاق للضرر حال تعرضت للسب والقذف.

6- طلب الطلاق للضرر لغياب الزوج عنها أكثر من 6 أشهر وهي لم ترض بذلك.

7- طلب الطلاق للضرر لسوء عشرة الزوج.

8- طلب الطلاق للضرر حال تعرضها للضرب من الزوج إثبات ذلك للمحكمة.

قانون الأحوال الشخصنة للطلاق للضرر

وأضاف المحامي، أن قانون الأحوال الشخصية نص على «أن هجر الرجل لزوجتة يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق بينهما، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ»، وذلك وفقًا للمادة 25 لـسنة 1929 أحوال شخصية.

وأوضح أن الضرر الذي يجيزه قانون الأحوال الشخصية والذي نص عليه القانون هو الضرر الذي لا يستطاع معه استمرار العشرة به بين الزوجين، وأن القانون راعى أن للضرر معايير وذلك وفقًا لاختلاف الثقافة والبيئة والظروف الاجتماعية ومكانة المضرور، مضيفًا أن تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمالها، مع توافر الضرر بها يترك لقاضى الموضوع، ومن له من سلطة تقدير الواقع.