متحدث أونروا لـ«القاهرة الإخبارية»: 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أكد عدنان أبو حسنة، متحدث وكالة «الأونروا» في غزة، أن الوضع في قطاع غزة غير مسبوق سواء للمنظمات الدولية أو المدنيين، موضحًا أن 90% من أطفال القطاع يعانون من سوء التغذية.

معاناة في غزة

وأوضح «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة ويجب اتخاذ قرار للسماح بدخول المساعدات من خلالها، متابعًا: «وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات».

وشدد متحدث الأونروا في غزة على أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا في قطاع غزة، موضحًا أن هناك تدهورا كبيرا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات وأيضا في القطاع الصحي.