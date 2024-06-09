استقالة قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.. فشلت في أداء عملي

قدم قائد فرقة غزة 143 في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد آفي روزنفيلد، استقالته اليوم (الأحد)، بسبب فشله في أداء عمله ومهمته سواء في حماية المستوطنين في غلاف غزة.

استقالة قائد فرقة غزة

أبلغ روزنفيلد رؤساءه باستقالته بشكل رسمي، وسيتقاعد من منصبه في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يحل محله هو العميد باراك حيرام، لكن التعيين تم تجميده حتى انتهاء التحقيقات بسبب حادثة منزل باسي في باري، «السيدة التي قصفت مدفعية الاحتلال منزلها خوفًا من أن تكون وقعت في الأسر على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر الأمر عن مقتلها مع أسرتها، ونجاة امرأة واحدة هي التي أعلنت عن تلك الفضيحة».

فشلت في أداء عملي

وقال روزنفيلد في خطاب استقالته، إنه «فشل في أداء مهمته وعمله» فقد فشل في حماية سكان كيبوتس نير عوز، مضيفًا أنه بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي بدون سابق إنذار، ولساعات طويلة لم يتمكن من حماية المستوطنات وعشرات الآلاف من السكان، والآلاف الذين يحتفلون في الحفل في الرايم.