«عشان دي يتقطع الأطفال؟».. مذيعة إسرائيلية تسخر من محتجزة استعادها جيش الاحتلال 

شنت مذيعة القناة «12» الإسرائيلية لمى طاطور هجومًا، ضد المحتجزة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحريرها أمس مع 3 أسرى آخرين، في عملية سقط خلال نحو اكثر من 200 شهيد فلسطيني في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

المذيعة تسخر من المحتجزة الإسرائيلية

وفي منشور لها على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، استفسرت «طاطور» عن المظهر الخارجي لـ«أرغماني» بعد تسعة أشهر من الاحتجاز، وأنها ما زالت تحتفظ بمظهرها ولم تتأثر بفترة الحجز.

ونشرت المذيعة صورة لأرغماني في ستوري عبر «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «هل هذه واحدة مخطوفة منذ 9 أشهر؟.. حواجبها أرتب من حواجبي؟.. بشرتها؟ شعرها أضافرها؟ إيش في؟، عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء؟».

وأدانت قناة 12 تصريحات المذيعة لمى طاطور على وسائل التواصل الاجتماعي بشدة. والمذيعة لمي طاطور تقدم برنامجًا ثقافيًا باللغة العربية صباح كل سبت على شاشة القناة 12.