الفصائل الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 محتجزين في غزة بينهم أمريكي (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو قصير تداوله رواد السوشيال ميديا وبالأخص على موقع التغريدات القصيرة أكس «تويتر» سابقًا، تحت عنوان «لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد»، وعلقت على الفيديو: «نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية».

وجاء في بداية مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، كتابة جملة «حكومتكم تقتل عددًا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين»، وكتبت الجملة بـ3 لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية.

