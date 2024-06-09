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الفصائل الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 محتجزين في غزة بينهم أمريكي (فيديو)

كتب:

منى السعيد
05:58 م | الأحد 09 يونيو 2024
جانب من أحداث النصيرات

جانب من أحداث النصيرات

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو قصير تداوله رواد السوشيال ميديا وبالأخص على موقع التغريدات القصيرة أكس «تويتر» سابقًا، تحت عنوان «لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد»، وعلقت على الفيديو: «نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية».

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 3 محتجزين

وجاء في بداية مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، كتابة جملة «حكومتكم تقتل عددًا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين»، وكتبت الجملة بـ3 لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية.

وعرض مقطع الفيديو للعملية الوحشية التي قام بها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وعملية القصف العنيف، وعلقت الفصائل: «بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 محتجزين، قتل الجيش 3 آخرين في المخيم ذاته، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية».

وأكدت الفصائل: «لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا» وعلقت بعدها «الوقت ينفد».

شهداء فلسطين 

وبحسب المكتب الحكومي في قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم النصيرات أمس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 200 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب ما لا يقل عن 400 آخرين. 

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بقلم منى السعيد