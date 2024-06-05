أول تعليق من سميحة أيوب عن تكريمها في دار الأوبرا: وسام على صدري

تنظم دار الأوبرا المصرية الليلة، أمسية خاصة لتكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عن مشوارها الفني، الذي يأتي ضمن سلسلة أمسيات من الدار برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لتكريم رموز الفن في مصر، الذين أسهموا في نشر الوعي والثقافة، وامتد مشوارهم الفني لعقود طويلة.

وتأتي الليلة، بعنوان «سيدة المسرح.. وسيدة القلوب».

وفي أول تعليق من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب عن تكريمها، قالت إن التكريم مهم لكل فنان، مهما بلغ من العمر أو تكريمات سابقة، ويظل الفنان يشعر مع كل تكريم، بتجديد الروح والحب في داخله، أنه قدم أعمالا مميزة وقيمة للجمهور.

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن التكريم عندما يأتي من وزارة الثقافة ودار الأوبرا، فهو يعد وسام على صدرها وشرف كبير أسعدها، لافتة إلى شعورها أنها قدمت أعمالا فنية تحترم عقلية الجمهور، لذلك فهي خالدة في وجدانهم، وهو ما عاهدت عليه نفسها منذ بدايتها في التمثيل.

بدايات سميحة أيوب فى التمثيل

قدمت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب تاريخ فني عظيم، بين المسرح الذي تجاوز 170 عملا مسرحيا، إلى جانب السينما والدراما، كما ترأست المسرح القومي لفترتين، هما بين عامي 1975 و1989، وبدأت حياتها الفنية منذ أن كان عمرها 15 عامًا، وبدأت حياتها الفنية عام 1974.