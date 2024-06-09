لقاء توعوي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، تنظيم وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية اليوم لقاءًا توعويا، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع مُجمع «إعلام بنها»، تحت شعار«معا نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة».

توعية السلامة والصحة المهنية بالقليوبية

وأكدت المحافظة في بيان أن اللقاء يهدف إلى التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وخلق بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاج وتشجع الاستثمار، والحد من الحوادث والإصابات داخل أماكن العمل.

توعية العاملين لبذل جهد لرفع شأن العمل

وشددت المحافظة على ضرورة بذل المزيد من العطاء والجهد من أجل المساهمة في رفع شأن الإنتاج، وفي نهاية اللقاء جرى تعريف العاملين بالإجراءات الأمنية، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والقواعد المعمول بها في ترقية العاملين، وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى.