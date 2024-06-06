قبل مباراة اليوم.. ماذا حدث في آخر لقاء جمع مصر وبوركينا فاسو؟

لا صوت يعلو في الساحة الرياضية فوق الحديث عن لقاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، واللقاء الذي يبدأ بعد ساعات على إستاد القاهرة في تمام الـ10 مساء؛ المنتخبان لهما تاريخ سابق من المواجهات الصعبة، آخرها عام 2017 عندما فاز المنتخب المصري بركلات ترجيح التي حسمت المباراة لمصلحة الفراعنة، وكان محمد صلاح نجمها.

سبب فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في آخر لقاء

عام 2017، كان لقاء منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الجابون مثيرًا، وظل لسنوات عالقاً في أذهان جمهور الرياضة، بشكل خاص كرة القدم، إذ بدأ كوبر المدير الفني -آنذاك- المباراة بتشكيل 4-2-3-1، على رأسهم حارس المنتخب الأول عصام الحضري، الذى لعب دورًا مهمًا فى ركلات الترجيح التى أهدت الفراعنة تأشيرة الوصول لنهائى البطولة.

تفاصيل مفاجأة في المباراة

كانت مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وقتها على ملعب لاميتى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، ضمن مشاركتهما بالدور نصف النهائى لبطولة الأمم الأفريقية 2017، وبعد تبديلات عدة من كوبر فاز الفراعنة بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، التي وثقتها كاميرات وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي هذا اللقاء سجل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من كهربا على حدود منطقة الجزاء، بعدما كانت المباراة في صالح منتخب الخيول،و سدد صلاح هدف الفوز على يمين حارس منتخب بوركينا فاسو وهو ما كان على عكس سير المباراة.