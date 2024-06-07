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انطلاق فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالقليوبية.. لنشر الوعي

كتب:

حسن صالح
03:12 م | الجمعة 07 يونيو 2024
انطلاق فعاليات لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية  

انطلاق فعاليات لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية  

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، انطلاق فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، وذلك في إطار حرص المديرية على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيماناً منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحاً .     

الاهتمام بالنشء

    

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف خلال انطلاق فعاليات البرنامج الشهري، أن اللقاء يأتي استمراراً لجهود المديرية في الاهتمام بالنشء، حيث أقيم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد النور بميت نما في إدارة شبرا غرب بحضور عدد 400 طفل، والدكتورة فاطمة الجيوشي الواعظة بأوقاف القليوبية.

 حضور كثيف من  أولياء الأمور

شهد اللقاء حضورا كثيفا من  أولياء الأمور، مع تقديم بعض النماذج الموهوبة من الأطفال في «قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، والأحاديث النبوية، والقصائد الشعرية». 

يذكر أن مساجد القليوبية احتضنت مؤخرًا، عشرات الأطفال ضمن عدة فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة.

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بقلم حسن صالح