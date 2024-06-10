حظر إقامة شوادر بيع لحوم عيد الأضحى في شوارع القاهرة

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء والمديريات المختصة بحظر إقامة أي شوادر بالطرق العامة والميادين لعرض الذبائح الحية خلال فترة عيد الأضحى سواء من جانب المواطنين أو محلات الجزارة للحفاظ على نظافة الشارع والمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

6 مجازر مجانية

ودعا محافظ القاهرة المواطنين والجزارين إلى الذهاب للمجازر لذبح الأضاحى إذ يوجد بالقاهرة 6 مجازر مفتوحة مجانا أمام المواطنين على مدار أيام العيد؛ حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة وهي مجزر البساتين الآلي، جيركو، حلوان، طرة، السلام، الممتاز؛ إذ يجرى الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح من أجل سلامة الغذاء.

محضر بيئة

وأوضح أن أي مواطن يقوم بالذبح في الشارع يعرض نفسه للعقوبة، إذ يحرر ضده محضر بيئة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات على الفور حتى يتم اتخاذ ما يلزم وإنفاذ القانون على المخالفين.