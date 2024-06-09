أوبرا القاهرة تقدم «ماسكوريد» بالتعاون مع سفارة الدنمارك بالمسرح الكبير

تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد كونسير «أوبرا ماسكوريد» للمؤلف الموسيقي كارل نيلسن، بالتعاون مع سفارة الدنمارك ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو الدنماركي بيتر إتراب لارسن وكورال أوبرا القاهرة، تدريب مينا نبيل، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 12 يونيو على المسرح الكبير.

تفاصيل فرقة أوبرا القاهرة

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من المغنيين الدنماركيين وصوليست فرقة أوبرا القاهرة، وهم السوبرانو سوزان إلمارك، التينور شارلز ووركمان، الباريتون مروتن ستوجارد، الباريتون مصطفى محمد، التينور مصطفى مدحت، مينا روفائيل وإبراهيم ناجي.

تفاصيل حفل قصة الأوبرا حول ليندر

وتدور قصة الأوبرا حول ليندر وليونورا اللذان يلتقيان بالصدفة في حفل تنكري ويقسمان على أن يدوم حبهما إلي الأبد ويتبادلان الخواتم، في اليوم التالي يخبر ليندر خادمه هنريك عن حبه الجديد ويصاب بالذهول عندما يذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وفي الفصل الثالث يتقابل جميع الأطراف في الحفل التنكري الليلي حيث ينكشف كل شيء وتنتهى القصة لصالح الجميع.

يذكر أن أوبرا ماسكوريد مكونة من ثلاثة فصول تم عرضها لأول مرة في 11 نوفمبر 1906 على المسرح الملكي الدنماركي بكوبنهاجن، وتمتعت بشعبية كبيرة حيث تعتبر الأوبرا الوطنية للبلاد.