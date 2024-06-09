محافظ القاهرة: تغطية كل أنحاء العاصمة بوسائل النقل العام في أيام العيد

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعداد هيئة النقل العام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

خدمات النقل العام خلال العيد

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي الهيئة بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد، مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة عليها لمنع التكدس والزحام.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة، لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.

التركيز على المناطق الترفيهية

وأكد محافظ القاهرة على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.