أسامة كمال: شكل المحتجزة الإسرائيلية المحررة مؤخرا كشف أكاذيب نتنياهو

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن المحتجزة الإسرائيلية المحررة ظهرت للنور بعد 9 أشهر من الحرب في قطاع غزة لكي تكون نفي إضافي لأكاذيب وادعاءات إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه عند وضع صورة المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ستجدوا الاختلاف من يراعي الإنسانية ومن يدمرها ومن الصادق ومن الكاذب.

صور المعتقلين الفلسطينيين

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، اليوم الأحد، أنه عند تأمل صور المعتقلين الفلسطينيين ستعرفوا من هو الكافر بالإنسانية، والذي لديهم سياسة أن من ليس منهم فهو ضدهم وسيكون من العادي قتلك، مؤكدًا أن هناك مذيعة في القناة الـ12 الإسرائيلية علقت على الحالة التي بها المحتجزة الإسرائيلية بعد تحريرها وانتقادها شكل المحتجزة نوعاه أرغماني، وتحركت القناة وقامت بفصلها على الفور.

اعتقال طبيب إسرائيلي لإسعافه أحد المصابين

وعن مشهد اعتقال طبيب إسرائيلي لإسعافه أحد المصابين في مظاهرة ضد نتيناهو في إسرائيل، قال: «مشهد عبثي يليق بشبه دولة إسرائيل.. إجرام وإبادة سلوك خارج البلد وهو طبيعي أن يكون سلوكهم داخل البلد إذا كانت بلدهم»، موضحًا أنه تم القبض على الطبيب وهي أغرب عمليه توقيف يمكن أن تراه طوال حياتك، وتم توقيف الطبيب لأنه حاول إسعاف سيدة سقطت وسط المظاهرات والاحتجاجات ضد إسرائيل.