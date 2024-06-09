رئيس تحرير «الأخبار»: الغرب لن يتحمل انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية، إن إدراك الدول الغربية وخطورة الموقف في أوكرانيا والتقدم الروسي الذي تحرزه القوات الروسية حول مدينة خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، يصيب الدول الغربية بكثير من القلق، ففي النهاية أوروبا والولايات المتحدة لن تحتمل انتصار روسيا في هذه المعركة، وستستمر بشكل أو بآخر في تقديم الدعم غير المحدود لأوكرانيا.

سماح دول غربية داعمة لأوكرانيا باستخدام أسلحتها على الأراضي الروسية إجراء محدود

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية شيماء الكردي، أن سماح بعض الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا باستخدام أسلحتها على الأراضي الروسية إجراء محدود وليس تصريحا مفتوحا باستخدام هذه الأسلحة.

ولفت إلى أن الدول الغربية تدرك خطورة الموقف، وأن السماح باستخدام الأسلحة الغربية بشكل غير محدود تجاه الأهداف الروسية مثل المطارات أو المناطق العسكرية أو المنشآت المدنية، سيمثل ضغطا كبيرا على الروس، وسيؤدي بشكل أو بآخر إلى رد فعل أكثر عنفا من جانب موسكو.

سماح مؤقت

وتابع: «حتى هذه اللحظة ما نسمعه من الدول والعواصم الغربية التي سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها على التراب الروسي سيكون سماحا مؤقتا، نظرا لأن مدى الأسلحة المستخدمة قصير».