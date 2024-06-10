ضياء رشوان لـ قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا

أكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات إن كل أطياف الصحفيين على رأسهم صحفيي الصحف القومية والحزبية كانوا في مقدمة إسقاط قانون اغتيال الصحافة في التسعينيات.

وتابع «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، «لدينا 7 صحفيين نقابيين محبوسين احتياطيا و11 صحفيا غير نقابي محبوسين احتياطيا ونلتمس الإفراج عنهم بمناسبة يوم الصحفي المصري وثورة 30 يونيو».

وأوضح أنه لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لكنا سحقنا، متابعا: «إعلامنا عظيم في التغطية ومصطلحاته دقيقة»، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال منع دخول أي صحفيين أجانب لغزة، وما يقوم بالتغطية هم الصحفيين الفلسطينيين الذي تم استشهاد 145 صحفيا منهم وهو ما يماثل عدد من استشهد من الصحفيين في الحرب العالمية الثانية خلال 6 سنوات.