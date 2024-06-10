إيهاب الخولي لـ«الشاهد»: ثورة 30 يونيو كانت ضرورة وطنية

قال إيهاب الخولي، المحامي وعضو مجلس النواب السابق، إن هناك خلطًا بين التطرف والإرهاب، مضيفا «ثورة 30 يونيو كانت ضرورة وطنية، لأن في 73 انتصرنا على عدو ظاهر أمامنا، إنما في 30 يونيو انتصرنا على سرطان داخلي».

وأضاف «الخولي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الإرهاب يمكن التعامل معه أمنيًا وهذا ظهر عند تهريب حماس لعناصر الإخوان من السجون وكان تدخل مباشر وانتهاك للسيادة الوطنية».

التطرف موجود في كل مكان

وأكد أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، لكن التطرف موجود في كل مكان ويعني التشدد وعدم التسامح وعدم قبول الآخر، قائلا: «القواعد الرئيسية في مفهوم الدولة المدنية أن الحاكم الأول في البلاد وصاحب السلطان الأول هو الدستور، نتفق ونختلف على مواد أو يتم تعديلها أم لا لكنه الحاكم الأول وسيد كل شيء في الوطن ربنا سيحاسب كل واحد على نواياه ما ظهر وما لم يظهر، إحنا كسبنا إن جماعة الإخوان خرجت من المشهد لأننا نعاني منهم من سنة 1928».

أنور السادات سبب خروج الإخوان من السجون

واستكمل: «كتاب معالم في الطريق لسيد قطب كله كلام فاضي، لكنه عشش في العقول، الشهيد أنور السادات خرج الإخوان من السجون وأعطى لهم فرصة وفي النهاية قتلوه، وقبل موته تطهر وقال أنا كنت غلطان إني تعاملت معهم، هذه هي طبيعة الإخوان فما بالك عندما يصلون إلى أعلى مكانة في البلد وهي رئاسة الجمهورية هيقتلوا الوطن وهيبقى لحسابهم».