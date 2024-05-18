«الشوباشي» تستعرض ما كتبته في الوطن عن «الزعيم»: عادل إمام كافح الإرهاب

أبرزت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، ما جاء في عدد الوطن اليوم السبت، عن «اختيار 20 جامعة مصرية ضمن أفضل قائمة الأفضل عالميًا لعام 2024»، مشددة على أن الوصول بالتعليم لهذا المستوى المتميز يحتاج فرصة كبيرة وإشادة من الجميع، موضحة أنه يتم العمل من أجل العودة لمكانة مصر الطبيعية في مجال التعليم العالي.

تطور في مجال التعليم العالي

وأضافت «الشوباشي»، خلال لقائه مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنها في عام 1973 وعند زيارتها لفرنسا كان يحترمها ويقدرها الجميع لتخرجها من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومازال هذا التقدير مستمرًا وموجود من كل دول العالم، مشددة على أن هذا التطور الكبير في مجال التعليم العالي بموجود 4 كليات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في 2024 وهي جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وهو شئ يدعونا للفخر بشكل كبير.

في سياق متصل، تحدثت الكاتبة الصحفية، عما كتبته في عدد اليوم في جريدة الوطن تحت عنوان «رحلة عُمر مع الزعيم»، مشددة على أنه مدرسة في الكوميديا والأداء والتمثيل والذكاء الفني والذكاء الاجتماعي، وأنه غير الكثير من الأشياء في مصر، وأعمال السينمائية مرتبطة بأمور حياتيه لكثير من المصريين.

عادل إمام يمتلك شجاعة المواطن المصري

ونوهت بأن عادل إمام كافح الإرهاب ويمتلك شجاعة بالمواطن المصري الذي يقتنع بما يقدمه والذي يحب بلده ووطنه ويعمل من أجلها، مشيرة إلى أن تأثير عادل إمام يعادل عمل 50 وزارة إعلام، مشددًا على أن المواطنين في دول أوروبا احتفظوا باللغة العربية لمشاهدتهم وتعلقهم الكبير بالفنان عادل إمام، ويمثل حالة خاصة في الفن المصري وهناك حب كبير وتعلق به لقدرته على توظيف الموهبة لخدمة المواطن.