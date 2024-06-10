10 خطوات للتقدم في الجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف عليها 

تتيح الجامعات الخاصة والأهلية، باب التسجيل المبكر للعام الجامعي الجديد 2024 - 2025 لمختلف الكليات سواء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المقرر أن يستمر التقديم حتى مطلع أكتوبر المقبل.

تنسيق الجامعات 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية إجراءات التقدم الالتحاق في الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات:

** يتم الدخول على موقع الجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها وملء البيانات ورفع الأوراق المطلوبة.

** يتم سداد قيمة الملف وسداد رسوم القسط الأول (في حالة الترشح).

** يقوم الطالب فور ظهور الثانوية باستيفاء أصول المستندات بكامل التوثيقات المطلوبة فور اعلان نتيجة الثانوية.

** يتم مراجعة الأوراق من قبل إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة ويتم الترتيب وفقا للمجموع الأعلى من المتقدمين يوميا.

** وفي حالة القبول المبدئي يتم إرسال رسالة على الايميل الخاص بالطالب، يقوم الطالب بالتوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة مع إحضار أصول الشهادات والأوراق السابقة.

** يتم التقدم وفقا للحد الأدنى المقرر من أمانة الجامعات الخاصة.

** يشترط للقبول بكلية التمريض اجتياز المقابلة الشخصية.

** يشترط للقبول بكلية السياحة والفنادق اجتياز المقابلة الشخصية.

** في حالة تخلف الطالب عن الحضور لإنهاء إجراءات القبول وتسليم المستندات الأصلية خلال أسبوع من تاريخ الرسالة التي يتم إرسالها للطالب من الجامعة على الإيميل الخاص بالطالب يعتبر تنازل من الطالب عن القبول ويطبق عليه قواعد الاسترداد المقررة.

** قيمة رسوم الابليكيشن لكل كلية يتم التقدم إليها لاترد وهي مختلفة بين الجامعات.