وزير التعليم العالي: شراكات جديدة مع جامعات عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه جار عقد شراكات أجنبية مع الجامعات الأولى في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما قبل مرحلة الدراسات العليا.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات».

مصر الأولى في أفريقيا بمجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي

وأشار «عاشور» إلى أنَّ مصر الأولى في أفريقيا بمجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، مبينًا أنَّه في فترة كانت جنوب أفريقيا تسبق مصر في مجال البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي ولكن مصر حاليًا تفوقت عليها.

وتابع وزير التعليم العالي: «لدينا رؤية لمستقبل مصر في الذكاء الاصطناعي ونقارن أنفسنا بأكبر دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، لافتًا إلى أنَّ مشروعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصلت إلى 1202 مشروع في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى تبني الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي.

وأشار إلى أنَّ بنك المعرفة من المؤسسات التي تدعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، متابعًا: «داخلين على عصر استخدام الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات يجب أن تتطور لتواكب هذا التطور التكنولوجي الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي».