وزير التعليم العالي: 35% زيادة في نسبة التردد على المستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى الانتهاء من جميع التنسيقات بين وزارتي التعليم العالي والآثار بشأن إنهاء جميع التصاريح الخاصة باستكمال أعمال الحفريات في موقع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاءات بالمشروع بلغت 6 مليارات جنيه، وأنه سيتم تسريع وتيرة العمل للبدء الفعلي في إنشاء أساسات المشروع.

أهمية خاصة للمستشفيات الجامعية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي المستشفيات الجامعية أهمية خاصة لما لها من دور كبير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، إذ تحظى بثقة نسبة كبيرة من الأهالي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المترددين علي المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات تراوحت ما بين 30 : 35% من إجمالي عدد المترددين.

إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لموقع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد بمحافظة القليوبية، بتكلفة ما يقرب من 4 مليارات جنيها، أن هذه الثقة تأتي في إطار الكفاءات التي تشلمها تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية كان لها دور كبير أثناء مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مستشفى بنها الجامعي الحالي يستقبل سنويا ما يقرب من مليون متردد لتلقي الخدمة الطبية به.

وتابع الوزير، أنه خلال الربع الأول من هذا العام استقبل مستشفى بنها الجامعي ما يقرب من 450 ألف متردد لتلقي العلاج والخدمة الطبية، وهو ما يكشف دور المستشفي الكبير في خدمة أبناء الإقليم والأقاليم المجاورة، مؤكدا أهمية الربط مستقبلا بين المستشفى الجامعي الحالي والجديد، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار سرعة إنقاذ المرضى والمترددين وتقديم العلاج اللازم لهم في أسرع وقت.

ووجّه الوزير بضرورة سرعة دفع الأعمال للانتهاء من أعمال الإنشاء وفقا للجداول المقررة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين بالمحافظة.

وبدوره دعا الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المجتمع المدني وجميع الجهات لدعم مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد بجميع أوجه الدعم للمساهمة في خروج المشروع إلى النور، مؤكدا أن المستشفى الجديد سيكون إضافة قوية للخدمة الطبية في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.