لميس الحديدي: أفتخر بأصولي الريفية.. ووالدي كان رجلا استثنائيا في حياتي

روت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل حياتها ونشأتها في حوار إنساني، ذكرت فيه أنها فخورة بأصولها الريفية، وأن والدها ينحدر من قرية «طحلة» بمحافظة القليوبية.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها في برنامج بودكاست «منا وفينا» بقناة «المشهد» تقديم الإعلامية هبة حيدري: «والدي من أصل ريفي بينما والدتي لم تكن من نفس القرية بل تنتمي لأسرة مؤسسي بنك مصر ضمن الأصول التي جرى تأميمها، وأمنية عائلتي كانت إنجاب أبناء من «الذكور» لأن أعمامها جميعهم أنجبوا فتيات».

وذكرت «الحديدي» ردا على سؤال الإعلامية هبة حيدري: «هل مثل يوم فقد والدك انهيارا لكي؟ لترد: «لدي شقيق يصغرني بخمسة أعوام وهو سند لي، أمال والدي فكان شخصا استثنائيا في الحياة كلها، كان رجلا عظيما يعمل أستاذا للأدب العربي الحديث وهو من علمني كيف أنطق اللغة العربية النطق السليم، أقرا الشعر، والدي كان أول كتاب «في حياتي وكنت أرى في منزلنا الأدباء والشعراء وتربيت في مكتبة كبيرة حتى الجدران كانت مكتبة، والدي كان رجل حكيم جداً وفي ذات الوقت حنون جداً، عندما مرض في البدايات كنت أهرب من هذا المرض».

تابعت: «هربت حينها من إحساس أن والدي من المحتمل أن يكن غير موجود ، وعندما رحل شعرت أن ظهري انكسر مهما كان الرجال في حياتك يظل الأب هو الأب».