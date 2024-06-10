أهم الأخبار: لميس الحديدي تكشف إصابتها بالسرطان.. وموجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات

شهدت الساعات القليلة الماضية، اهتمامًا من الجمهور، لقراءة أهم الأخبار وكان من بينها الخبر الصادم لجمهور الإعلامية لميس الحديدي فور إعلانها بإصابتها بمرض السرطان، وأسباب إخفائه عن جمهورها، وأيضا موجة حارة جديدة تضرب البلاد يوم الثلاثاء المقبل.

أسباب إخفاء إصابتها بمرض السرطان

في البداية كشفت الإعلامية لميس الحديدي أسباب إخفاء إصابتها بمرض السرطان عن الجمهور، قائلة: «لما يجيلك كانسر بتستخبى، ومبحبش أتكلم عليه».

وأجابت «الحديدي» خلال بودكاست ببرنامج «منا وفينا» المذاع عبر قناة المشهد مع الإعلامية هبة حيدري، عن سؤال سبب إخفاء مرضها عن الجمهور قائلة: «ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة، وأنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبى، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه».

إصابة لميس الحديدي بالسرطان

وواصلت لميس حديثها قائلة: «لما عرفت إني مريضة عشت كابوس وقلت هيعدي، ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني إن ربنا أخد بإيدي من المرض، وأمي وعمرو أديب وقفوا جنبي في تلك الفترة، وأصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني، وصحابي كانوا يدعموني خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكان من ضمن الأشخاص الداعمين ليا، وأسرته وقفت بجانبي، ولم أغب في أي يوم عن الجمهور».

موجة شديدة الحرارة

فيما واصل الجمهور اهتمامه بما قالته الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضي كان هناك موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية معلقة: «حذرنا منها وقلنا إن الذروة على مدار يومي الخميس والجمعة سجلنا قيما مرتفعة بشكل كبير بالأمس كانت 42 على القاهرة الكبرى وفي محافظات الصعيد شارفت على درجة حرارة وقيم تجاوزت من 49 درجة مؤيدة في محافظة أسوان بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة التي أثرت على البلاد».

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أمس حدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم في المتوسط تترواح مابين 3-4 درجات وسجلت العظمى على القاهرة 38 درحة مؤية في الظل».

درجات الحرارة بنسب تتراوح ما بين 3-5 درجات

وتوقعت أن يشهد اليوم انخفاضا في قيم درجات الحرارة بنسب تتراوح ما بين 3-5 درجات مؤيدة قائلة: «تعاود درجات الحرارة العظمى تراجعها اعتبارا من اليوم لتصل إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بقيم تصل ما بين 35-36 درجة مئوية في القاهرة وفي الصعيد ما بين 42-47 مئوية في مثل هذا الوقت من العام».

طقس عيد الأضحى

وواصلت: «هذا سيكون في يومي الأحد والإثنين على معظم المحافظات على أن تبدأ موجة أخرى اعتبارا من الثلاثاء بشكل تدريجي لتسجل 38 درجة مئوية لتصل مع نهاية الأسبوع العظمى إلى 41 درجة مئوية وفي محافظات الصعيد سوف تتجاوز 46 درجة مئوية باختلاف المدن والمحافظات قد تصل إلى 47 درجة مؤيدة في أسوان والأقصر»، لافتة إلى أن الموجة الجديدة سوف تمتد لنهايات الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.

وعن طقس أيام العيد، كشفت: «الخرائط والمؤشرات تشير إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع القيم الخاصة بدرجات الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية مع بدايات الأسبوع القادم تكمل معانا لمدة العيد لكن وارد أن تحدث تراجع في القيم لأنه تنبؤ بعيد المدى».