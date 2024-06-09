لميس الحديدي: «كلمتي في البيت هي اللي بتمشي.. وكنت بشوف عمرو أديب دمه تقيل»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها في البداية كانت ترى عمرو أديب «دمه ثقيل» واقتصرت علاقتهما كزملاء فقط، وتابعت: «كان بيطفش كل العرسان اللي بيجولي وبيقنعني أرفضهم».

أستشير عمرو أديب في الأمور الكبيرة والصغيرة

وأضافت «الحديدي» خلال بودكاست ببرنامج «منا وفينا» المذاع عبر قناة المشهد تقديم الإعلامية هبة حيدري: «كلمتي هي اللي بتمشي في البيت في الأمور الكبيرة والصغيرة، ولكن بعد استشارة عمرو أديب»، مشيرة إلى أن أسرتها أسرة عادية ولها مواعيد ثابتة في كل شيء، حتى موعد الأكل، لافتة إلى أن الأسر تتحدث دائمًا عن الأخبار، مردفة: «نحن نسافر كثيرًا».

عمرو أديب لا يحب الاجتماعيات

وأوضحت أنها اجتماعية للغاية على عكس زوجها عمرو أديب برج العقرب، والذي وصفته بأنه لا يحب الاجتماعيات ويفضل أن ينغلق على نفسه قائلة:«إحنا الاثنين بنغير على بعض من زمان، لكننا تخطينا هذه المرحلة، إحنا متجوزين من 30 سنة، وهو بيغير كتير لكن مبيقولش، وكل حاجة بالصبر بتعدي».