«عمال الشعب الجمهوري» تعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة العمال المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة النائبة منيرة الأشقر أمين مساعد أمانة العمال المركزية، وبحضور أمناء أمانة العمال بقطاعي (شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا)، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

مناقشة الملفات الخاصة بأمانة العمال

استعرض الاجتماع التنظيمي، عددًا من الملفات الخاصة بأمانة العمال، فضلًا عن تقديم أفكار ومقترحات (خدمية- مجتمعية- صحية- اقتصادية)، وعرض الإنجازات التي حققتها الأمانة، خلال الفترة الماضية.

من جانبها أكدت النائبة منيرة الأشقر، أهمية دور الأمانة، وكذلك أهمية العمل الاجتماعي، بجانب تعزيز انخراط الحزب في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة في المجتمع.

توسيع نطاق عمل الأمانة

كما أشارت أمين مساعد أمانة العمال المركزية، إلى ضرورة توسيع نطاق عمل الأمانة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال والفئات العاملة، من أجل تمثيل مصالحهم عبر مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بشئونهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية.