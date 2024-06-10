طرح لحوم مبردة بتخفيضات 25% في منافذ «التموين» والمجمعات الاستهلاكية

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات، عن استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى التعاقد على نحو 30 ألف رأس من الماشية الحية والأغنام واللحوم الضأن المُبردة بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ اللحوم تتواجد في 26 شادرا بنحو 17 محافظة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وجود 1350 مجمعا استهلاكيا، لافتا إلى زيادة معدلات الضخ اليومية في المجمعات لنحو 50% زيادة عن المعدل الطبيعي.

وفيما يخص أسعار اللحوم، قال إنّ سعر اللحم السوداني 285 جنيها للكيلو، وسعر اللحم البلدي الطازج 335 جنيها، والضأن المجمد 335 جنيها والمصري بـ360 جنيها إضافة إلى طرح 1000 طن من اللحوم الهندية سعر الكيلو 220 جنيها.

وتابع أنّه جرى طرح 3 آلاف طن من الدواجن سعر الكيلو 135 جنيها، وطرح سلع أساسية، «180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، و60 ألف طن من الزيوت و20 ألف طن من المكرونة و 15 ألف طن من الأرز وكل هذه السلع عليها تخفيضات 25%».