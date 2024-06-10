فوائد وأضرار أكل اللحوم في عيد الأضحى.. «خير الأمور الوسط»

تأتي مقولة «خير الأمور الوسط» لتضع حلا واختيارا مثاليا لكل أمور الحياة، وهو ما ينطبق على تناول اللحوم في عيد الأضحى، فلا يجب العزوف والامتناع عن تناولها، كما لا يجب الإفراط فيه، وكشف المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من النصائح المهمة للمواطنين بمختلف المحافظات عن التغذية خلال عيد الأضحى 2024، وفقا لدراسة صادرة عن المركز، خاصة فيما يتعلق بوجبة الإفطار، وباقي الأيام تجنبا لحدوث أي أضرار صحية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز النصائح التي يجب اتباعها مع عيد الأضحى 2024:

** عدم إهمال وجبة الإفطار والحفاظ عليها.

** يفضل تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية

** ضرورة تجنب تناول اللحوم المقلية

** الاهتمام بتناول لحوم الرقبة أو الفخذ لمحتواها الأقل من الدهون.

** تناول اللحوم يكون في الوجبة الأساسية فقط.

** ضرورة تتبيل اللحوم قبل الشوي لتقليل تكون المواد الضارة في عملية الشواء.

** ضرورة تجنب أكل اللحوم بكثرة للوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

** الاضطرابات الصحية الناتجة عن أكل اللحوم بكثرة

- اضطراب الجهاز الهضمي.

- النقرس.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

- أمرض السكري.

- أمراض الكبد الدهني.

**ما يجب فعله من المواطنين خلال أكل اللحوم

- تناول الخضروات.

- تناول الفواكه الطازجة للتقليل من الآثار الجانبية لتناول اللحوم.

- تقليل الكمية المتناولة من اللحوم.

- شرب كمية كافية من الماء.

- شرب العصائر الطبيعية غير المحلاة.

- تناول الشاي الأخضر والمشروبات العشبية لما لها من فوائد صحية.