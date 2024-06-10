نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة بعيد الأضحى.. تناول اللحوم باعتدال وواظب على المياه

يقبل الجميع على مختلف اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لكن هناك فئات يجب عليها الانتباه عند تناولها خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة من القلب والسكر وضغط الدم والنقرس، فعليهم الحرص واتباع مجموعة من النصائح حتى لا تتضاعف حالتهم المرضية.

الكمية المسموحة من تناول اللحوم لأصحاب الأمراض المزمنة

الدكتور رامي صالح الدين أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة أكّد لـ«الوطن» أنَّ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم ومن لديهم انخفاض وارتفاع ضغط الدم ومصابي النقرس وأصحاب أمراض السكري والمصابون بتصلب الشرايين عليهم تناول قطعة من اللحم بحجم 50 جرامًا فقط.

أمراض يجب على أصحابها الحذر عند تناول اللحوم

كما يجب الابتعاد عن تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب اتخاذ عدة تدابير صحية، وهي كما يلي:

اللحم به القليل من الألياف واليوريك أسيد، لذلك يجب تقنين تناوله حتى لا يؤثر على الشرايين.

تحتوي اللحوم على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، لذلك يجب تناولها بعيدًا عن الدهون، حتى لا تحدث لزوجة في الدم.

يجب تناول الخضراوات مع اللحوم دومًا.

تناول اللحوم لمرضى الضغط والقلب

تناول الكثير من اللحوم قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والضغط، وبحسب الدكتور محمد نجيب أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية فإنَّه من الناحية الغذائية والبيولوجية، لا يمكنك العيش دون بروتينات ولحوم، ولكن يجب الحذر في الكمية المسموحة وتناولها دون أي دهون تؤثر على مستويات ضغط الدم، كما أنه تناول الألياف الغذائية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى جانب اللحوم.

ويجب على مرضى الأوعية الدموية والقلب اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية وفق ما أوضحه أخصائي أمراض القلب كالتالي:

تناول وجبات أصغر بشكل منتظم على مدار اليوم في عيد الأضحى عند تناول 50 جرامًا من اللحمة.

عند طهي اللحوم يجب استبدال الزيوت المشبعة بالزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

الحد من السكريات المضافة بجانب وجبات اللحوم.

تجنب الأطعمة المالحة والتي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم عند تناول اللحوم.

تناول اللحوم لمرضى النقرس

وعلى مرضى النقرس بصفة خاصة تجنب تناول لحوم الكبد التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون وبها حمض اليوريك، لأنّها تؤثر عليهم بصورة كبيرة لما بها من إنزيمات، لذلك يجب التركيز على تناول اللحوم خفيفة الدهن، مع الاهتمام بشرب المياه طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى.

تأثير تناول اللحوم على مرضى السكري

من المعروف أنَّ تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، وهو ما أكدته هايدي فايز أخصائي طب الباطنة، موضحة بعض الاحتياطات عند تناول اللحوم لدى مرضى السكري في عيد الأضحى، موضحة نظام غذائي كامل في عيد الأضحى، وهي:

تناول اللحوم بالكمية المسموحة.

يجب الابتعاد عن تناول الهوت دوج ولحم اللانشون وما إلى ذلك من اللحوم المصنعة السريعة.

يجب على مرضى السكري اختيار اللحوم الخالية من الدهون.

مثال لنظام غذائي لمرضى السكر في عيد الأضحى

وفيما يلي مثال لنظام غذائي لمرضى السكر في عيد الأضحى وفق ما أوضحه خبراء الصحة:

وجبة الإفطار:

حليب منزوع الدسم.

شريحة جبنة.

سلطة خضراء.

وجبة الغداء:

شريحة لحم مشوية على الفحم أو قطعة لحم مسلوقة أو قطعة لحم مطهوة بزيت الزيتون.

أي نوع من الخضراوات الطازجة.

وجبة العشاء: