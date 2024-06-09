قرار مهم من «التموين» بشأن أسعار اللحوم والدواجن قبل عيد الأضحى 2024

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية، وتكثيف ضخها لإتاحتها بسعر مخفض للمواطنين في 1500 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، قبل حلول عيد الأضحى 2024.

أسعار اللحوم السوداني والجيبوتي الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين، بدء الضخ المكثف للحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية، وتشمل أسعار اللحوم السوداني والجيبوتي الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية على التالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني 285 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الجيبوتي 335 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة 135 جنيها.

استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى 2024

وشملت استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى 2024، ضخ 150 طن يومي من اللحوم الطازجة في 1500 منفذ متنوع، ما بين المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة، فضلا عن توفير 5 آلاف رأس من اللحوم الضأن المبردة، و5 آلاف رأس من الخراف الحية في الشوادر التي جهزتها الوزارة.