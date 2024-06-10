«تونا الجبل».. تعرف على حكاية أشهر المعالم الأثرية في المنيا (فيديو)

قال أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إنّ المنيا من محافظات مصر الوسطى الغنية بأهم الآثار المصرية القديمة، خاصة «تل العمارنة» في عهد الملك إخناتون، وهو من أهم المواقع الأثرية، إضافة إلى منطقة البهنسة والشيخ عبادة وتونا الجبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ تونا الجيل اسم مشتق من المصري القديم بمعنى تا -ونت او تا -حنت، وتعني أرض البركة أو البحيرة المقدسة، وتا -ونس اشتق منها تونا وكلمة الجبل لوقوعها في أحضان الجبل.

وتابع: «المنطقة تضم مجموعة من المعالم أهمها الساقية الرومانية وهي إعجاز كبير في التصميم المعماري لنقل المياه من ارتفاع عمقه 45 مترا، حيث يتم نقل المياه على مرحلتين»، مؤكدا أنّها من الآثار النادرة في مصر لوجودها في مكان صحراوي، إضافة إلى وجود مقبرة يرجع تاريخها لنهاية العصور المصرية القديمة وتضم الفن المصري والروماني واليوناني.