رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مركز ملوي يبحث آليات توصيل المياه والكهرباء لأرض تونا الجبل الجديدة

كتب:

اسلام فهمي
02:15 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، لقاءً مع المستحقين لأرض تونا الجبل الجديدة، حيثُ استمع لبعض شكاوى المستحقين والعمل على إيجاد الحلول قدر الإمكان تحقيقاً للصالح العام، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير الاملاك بالوحدة.

إعداد تقرير عن إمكانية توصيل المياه والكهرباء

ووجه رئيس المركز بعقد اجتماع طارئ مع مدير هندسة كهرباء المركز ومدير شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وبحضور وفد من المستحقين، حيثُ تم بحث ومناقشة إمكانية إيجاد حلول بتوصيلات المياه والكهرباء بالقرية، موجها الجهات بسرعة دراسة المشكلات وإعداد تقرير عن إمكانية توصيل مرفق المياة والكهرباء للمستحقين في إطار القانون.

اقرأ المزيد:

«تموين المنيا»: تحرير 147 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب يقدر الإنجازات العظيمة

محافظ المنيا يسلم شهادات الرخصة الإفريقية لـ60 من مدربي كرة القدم

ضبط 152 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا
بقلم اسلام فهمي