رئيس مركز ملوي يبحث آليات توصيل المياه والكهرباء لأرض تونا الجبل الجديدة

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، لقاءً مع المستحقين لأرض تونا الجبل الجديدة، حيثُ استمع لبعض شكاوى المستحقين والعمل على إيجاد الحلول قدر الإمكان تحقيقاً للصالح العام، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير الاملاك بالوحدة.

إعداد تقرير عن إمكانية توصيل المياه والكهرباء

ووجه رئيس المركز بعقد اجتماع طارئ مع مدير هندسة كهرباء المركز ومدير شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وبحضور وفد من المستحقين، حيثُ تم بحث ومناقشة إمكانية إيجاد حلول بتوصيلات المياه والكهرباء بالقرية، موجها الجهات بسرعة دراسة المشكلات وإعداد تقرير عن إمكانية توصيل مرفق المياة والكهرباء للمستحقين في إطار القانون.