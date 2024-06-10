مروة مرسي: القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية بعنوان، «القضية الفلسطينية.. التزام وأمن قومي مصري».

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكدت مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، أنّ تاريخ مصر كُتب كفاحها مقرونًا بالتضحيات التي قدمتها للقضية الفلسطينية، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي منذ 8 أشهر على قطاع غزة، والرئيس السيسي لم يترك أي محفل دولي أو إقليمي إلا وأكد خلاله ضرورة الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ قطاع غزة ما زال يعاني من العدوان الإسرائيلي الغاشم والعار على تاريخ الإنسانية بجرائم الإبادة التي تُقام في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنّ الموقف المصري تجاه القضية ثابت وواضح برفضه التصفية والتهجير القسري للفلسطينيين وتجويعهم، كما أكدت الدولة المصرية على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، متابعة: «القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

انقسامات في الحكومة الإسرائيلية

وأكملت: «أمس حدث انقسامات في الحكومة الإسرائيلية، بسبب مجزرة النصيرات الزائفة والعار على جبين هذه الحكومة».