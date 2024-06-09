محمد علي حسن: موقف مصر الأكثر شرفا تجاه القضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي محمد علي حسن، على الموقف والدور المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، قائلا إن موقف مصر هو الأكثر شرفًا تجاه القضية الفلسطينية، منذ أن أصبح هناك قضية فلسطينية، مشددًا على أن مصر لم تدخر أي مجهود دبلوماسي ورئاسي، وعلى المستوى الصحي والاستراتيجي.

مصر أدخلت 80% من المساعدات للشعب الفلسطيني

شدد «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، على أن مصر أدخلت 80% من المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن مصر هي من كشفت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وما يرتكبه في قطاع غزة، بداية من قمة القاهرة للسلام التي كانت سببًا في خروج الشعوب في الشارع، وتعاطف الدول مع فلسطين، وزيارات الكثير من المسئولين لمصر، ولقاءات ثنائية واتصالات هاتفية مع الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محمد علي حسن، أن الجميع أثنى على دور مصر، وهي شهادة حقيقية من زعماء العالم لدورها تجاه القضية الفلسطينية، متابعًا: «من ينكر ذلك يعيش في كوكب آخر».