منح للدراسة خارج مصر 2024 لطلاب الثانوية العامة.. شروط الحصول عليها

تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يشغل بال العديد من الطلاب الرغبين في استكمال دراستهم بالخارج، معرفة المنح الدراسة خارج مصر 2024، وكيف يُمكن الحصول عليها وما هي الشروط التي يجب أنّ تتوافر في الطالب؟

منح للدراسة خارج مصر 2024

وتوفر العديد من الجهات للطلاب المصريين، منحا للدراسة خارج مصر 2024، وفقًا للإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها الآتي:

- «Fulbright» تُقدم منحًا في الولايات المتحدة، تتضمن العديد من التخصصات مثل البحث العلمي والمهن الفنية والصناعية والأعمال الإدراية.

- «DAAD» تُقدم منحًا مجانية أو ممولة جزئيًا في الكثير من المجالات مثل الطب والعلوم الطبيعية والهندسة.

شروط الحصول على منح للدراسة خارج مصر

وبالنسبة لشروط الحصول على منح للدراسة خارج مصر بعد تحديد الطالب المجال الذي يرغب فيه، تتمثل في الآتي:

1- يتابع الطالب المنح المعروضة في مجال الذي يرغب في التخصص به.

2- بعد التأكد من أنّ الشروط تنطبق عليه، يُجهز الطالب المستندات كافة المطلوبة منه.

3- التصديق من قبل مكاتب وزارة الخارجية المصرية، وبالأخص جواز السفر على المنحة، وبعد باستيفاء استمارة طلب المنحة ترسل إلى الجامعة.